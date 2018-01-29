Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения

США считают, что для проведения выборов на территории ОРДЛО миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона, при этом размещение может начаться с линии разграничения.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил: «США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту. США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ».
При этом Волкер предположил, что «размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения».
Политик добавил, что сроки возможного развертывания миссии не определены: «Пока неясно, когда это произойдет».
Также, Волкер подчеркнул, что на первом этапе необходимо «достижение долгосрочного перемирия».