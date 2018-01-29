Рособрнадзор объявил об избытке юристов и экономистов среди студентов

Но в дальнейшем эти выпускники не могут отыскать себе работу.

Наибольшее количество студентов в Российской Федерации по внебюджетному набору в университеты продолжает набираться на специальности «юриспруденция» и «экономика». Об этом проинформировала заместитель руководителя надзорного ведомства Наталия Наумова.

Она выделила, что на внебюджетные места по специальностям «Юриспруденция» и «Экономика» поступает наибольшее количество выпускников. Замглавы Рособрнадзора убеждена, что именно из-за такого количества выпускников юридических и финансовых факультетов большинство из них остается без работы. Об этом сообщила замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова. Так, независимая оценка качества по финансовой специальности выявила серьезные недочеты. «Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?» — передала Наумова, обращаясь к ректорам сибирских институтов. (…) Вопрос, для чего размывать рынок труда, когда на сей день контрольные цифры приёма планируются, сверяются с регионом и заявляются под определенную потребность.

В начале года говорилось о среднем размере заработной платы работающих студентов. Самые скромные заработки у омских студентов — 21,8 тысячи в месяц.