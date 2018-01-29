Российская армия приняла на вооружение новые автоматы

В состав вооружения сухопутных войск России, кроме автоматов АК-12 и А-545, войдут и АК-15 и АЕК-973.

Отмечается, что четыре автомата — АК-12 (5,45x39 мм), АК-15 (7,62x39 мм), АЕК-971 (5,45x39 мм), АЕК-973 (7,62x39 мм) — проходили опытно-войсковую эксплуатацию с 2011 года. Все этапы тестирования были завершены еще осенью 2017 года, но о решении принять на вооружение сразу несколько видов стрелкового оружия стало известно только сейчас.

По информации, автоматы АК-12 и АК-15 рекомендованы к массовому производству и вооружению общевойсковых подразделений сухопутных войск. При этом добавляется, автоматы АЕК будут приняты на вооружение в подразделениях специального назначения.