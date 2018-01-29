Российский перехватчик небезопасно приблизился к самолету ВМС США

Российский военный самолет совершил небезопасный перехват самолета наблюдения ВМС США P-3 «Орион», когда тот барражировал в международном воздушном пространстве над Черным морем в понедельник, сообщили для CNN сотрудники по вопросам обороны.По словам двух чиновников, американские летчики сообщили, что российский самолет был в пяти метрах от американского самолета.Один из чиновников сказал, что действие российского реактора вынудило самолет ВМС США досрочно прекратить свою миссию.Силы России, США и НАТО действуют в непосредственной близости друг от друга в этом районе, особенно потому, что Россия усилила свое военное присутствие в регионе после присоединения к нему Крыма в 2014 году.