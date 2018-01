Самые яркие моменты "Грэмми-2018": выступление Элтона Джона и Майли Сайрус, перформанс Леди Гаги, флешмоб против насилия

Элтон Джон и Майли Сайрус

Торжественная 60-я церемония вручения премии "Грэмми" подошла к концу — все статуэтки розданы, а звездные гости мероприятия в эти минуты веселятся на афтепати. Мы же рассказываем подробности прошедшего события и вспоминаем самые яркие моменты музыкального "Оскара".

Возвращение в Нью-Йорк

После 15-летнего перерыва главная музыкальная премия "Грэмми" вернулась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Торжественная церемония вручения наград прошла в Медисон-сквер-гарден, а ее ведущим, как и в прошлый раз, стал британский актер Джеймс Корден, известный по собственному вечернему шоу и, в частности, рубрике Carpool Karaoke.

Джеймс Корден

Флешмоб против насилия

Если на красной дорожке премии "Золотой глобус — 2018" все знаменитости появились в черном в знак протеста против харассмента, то перед фотографами "Грэмми-2018" звезды позировали с белыми розами.

Именно белая роза была выбрана как "символ надежды, мира, сочувствия и протеста". Появившись на церемонии (кто на дорожке, кто прямо на сцене) с этим цветком, знаменитости поддержали работников кино- и телеиндустрии, объединившихся в движение Time’s Up, созданное для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.

Майли Сайрус

Сара Сильверман

Выступление Элтона Джона и Майли Сайрус

Выступление Элтона Джона и Майли Сайрус стало одним из самых ярких моментов церемонии. Майли на сцене для разнообразия появилась не голая, да и язык не высовывала. Элтон играл на рояле (на инструменте лежала белая роза). И весь зал проникся их дуэтом.

Элтон Джон и Майли Сайрус

К слову, за несколько дней до церемонии "Грэмми", британский музыкант объявил о том, что прекращает гастрольную деятельность. По словам 70-летнего Джона, он завершит выступления после прощального тура, который может продлиться три года.

Мои приоритеты сейчас — это мои дети, мой муж и моя семья. Это конец,

— заявил артист.

Перформанс Леди Гаги

Номер Леди Гаги тоже не остался незамеченным. Более того, эксперты уже назвали ее выступление одним из лучших.

На сцене комплекса Медисон-сквер-гарден певица исполнила две песни из своего пятого студийного альбома Joanne, сидя в платье розового оттенка за белым роялем, на котором лежали огромные белые крылья. Спела Гага так, что зал просто замер!

Леди Гага

Перед выступлением артистка отметила, что свой последний альбом назвала в честь покойной тети (сестры ее отца) Джоанн.

Lady Gaga performing at the #Grammys pic.twitter.com/CybgkTTSp1

— Anthony | Lady Gaga (@antpats2videos) 29 января 2018 г.

Рианна снова стала героиней мемов

Запомнится нам и номер Рианны. Вот только не исполнением, а мимикой певицы, которая уже успела спровоцировать пользователей сети на создание мемов.

Рианна

When she hungry and finally get some food pic.twitter.com/FHqbnMRQSw

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) 29 января 2018 г.

Джей-Зи остался без наград

В прошлом году все внимание было приковано к Бейонсе. Еще бы — незадолго до "Грэмми" она объявила о том, что готовится к рождению близнецов, кроме того, певица была выдвинута на соискание премии в девяти номинациях (выиграла всего две). В этом году, как предполагалось, говорить должны были о ее супруге Джей-Зи. Говорить-то говорили, но в итоге рэпер остался без статуэток, а ведь был представлен в восьми категориях.

Впрочем, это не совсем верно — один приз музыканту все-таки достался, правда, за день до самой премии — на пре-пати. На гала-вечере ему вручили почетную награду "Икона индустрии".

Искусство очень субъективно. Члены Американской академии звукозаписи такие же люди, как и все. Они голосуют за то, что им нравится,

— заявил Джей-Зи в тот вечер.

Стоит отметить, что с "Грэмми" и Академией звукозаписи у музыканта отношения не такие уж простые. Джей-Зи несколько раз бойкотировал церемонию, заявляя, что не всегда награды достаются тем, кто их действительно заслуживает.

Джей-Зи и Бейонсе с дочерью на премии "Грэмми-2018"

Обращение Кендрика Ламара к Джей-Зи

И хотя Джей-Зи остался без наград, настроение ему поднял Кендрик Ламар, "отобравший" у рэпера несколько статуэток.

В своей речи Ламар поблагодарил хип-хоп, а также легенд этого музыкального стиля:

Хип-хоп помог мне стать тем, кем я являюсь. Теперь я гастролирую по всему миру, зарабатывая деньги для своей семьи. Хип-хоп — холст для художника. Сначала я думал, что это способ завоевать славу и обзавестись дорогими автомобилями и вещами, но хип-хоп — это возможность творить и оставить наследие для следующего поколения.

Тони Беннетт, Рианна и Кендрик Ламар

Закончил же музыкант словами в адрес Джей-Зи:

Есть люди в индустрии, которых я до сих пор боготворю. И один из них сегодня здесь — Джей-Зи. Покажем им настоящий хип-хоп! В президенты Джей-Зи!

Кендрик Ламар

Выступление Кендрика Ламара