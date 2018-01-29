Собчак рассказала, как именно Путин передаст ей власть

Российская телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что намерена добиться передачи власти главой РФ Владимиром Путиным после окончания следующего президентского срока.

По ее словам, Собчак заявила, что планирует создать парламентскую партию и выставить свою кандидатуру уже на следующих президентских выборах.

По ее словам, она возлагает надежды на Путина, который, по ее словам, внимательно следит за атмосферой в обществе и за тем, что думают люди. При этом она уточнила, что через 6 лет Путину исполнится 72 года, «в случае если он сможет спокойно переехать в Сочи и загорать там на солнце», то он так и поступит.

Собчак добавила: «Наша важнейшая задача — добиться того, чтобы Путин спокойно передал власть после окончания следующего президентского срока».

При этом она не видит ничего предосудительного в том, что она сама участвует в выборах, которые называет «подстроенными», тем самым придавая им легитимности.

Собчак подчеркнула: «Легитимными выборы делаю не я, а европейские страны, которые признают их результаты. Легитимными выборы делают Меркель, Трамп и другие лидеры ЕС, а не какая-то Собчак».