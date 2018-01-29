Собянин открыл новый детский парк в Солнцеве

В Солнцеве вообще-то нужны и детские сады, и школы, строится большое количество жилья, поэтому мы активно строим и детские сады, — подчеркнул мэр столицы в общении с мамами ребятишек.

По его словам, детский парк находится в комплексе школы № 1542.

Новый детский парк находится по адресу: ул. Авиаторов, д. 7, корп. 3.

С 2011 года в столице построили около трехсот школ и детсадов, передает pr-служба главы города и руководства Москвы.

Он добавил, что в 2015 году в районе также планируется закончить строительство свежей школы.

В столичном районе Солнцево начал работать новый дошкольный корпус школы № 1542. Школа в принципе неплохая: одна из наилучших в городе, входит в 60 наилучших, — прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин. Он располагается вблизи от основного здания школы № 1542 и входит в ее состав. В садике есть интерактивные столы, мультимедийное оборудование и все нужное для комфортного пребывания детей.

Возведение детского сада стартовало в середине весны 2016-ого и завершилось к концу осени 2017 г. Кроме того, сооружение оборудовано всем нужным для маломобильных жителей. Около сада оборудовали 12 групповых и две физкультурные площадки, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Прием детей в парк 1542 ведется с декабря минувшего 2017 года.