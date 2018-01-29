Собянин выступил против укрупнения московских районов

Структура районов Москвы — «устоявшаяся и стабильная», в ее изменении нет никакого смысла, заявил «Коммерсанту» мэр столицы Сергей Собянин.

Так он отреагировал на вопрос о недавней инициативе депутатов района Марьино об объединении с Люблино.

«Я считаю, что структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100-200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла», — рассказал градоначальник.