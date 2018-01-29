«Ставка на молодых». Челябинское министерство сельского хозяйства возглавил Алексей Кобылин

До этого Кобылин занимал должность начальника управления по развитию сельскохозпроизводства областного минсельхоза.

Должность руководителя ведомства освободилась после того, как в 2014 году министр Сергей Сушков стал вице-губернатором. Преемник прежнего министра здравоохранения Сергея Кремлева уже определен и приступил к работе, а вот в минэкологии ушедшей Ирине Гладковой еще предстоит отыскать замену.

Сельское хозяйство возглавил Алексей Кобылин. Исполнявший до этого времени обязанности руководителя ведомства Александр Завалищин останется работать в статусе первого зама, проинформировали в пресс-центре Минсельхоза. С 2004 по 2017 годы работал в минсельхозе региона, пройдя путь от ведущего специалиста отдела животноводства и рыболовства до начальника управления по развитию сельскохозпроизводства.

Добавим, за январь это уже 3-е назначение в министерствах региона.