Студенты Петербургского университета поставили президенту РФ зачет авансом

В преддверии Дня студента 24 января 2018 года учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета поставили президенту РФ Владимиру Путину зачет авансом. Инициативная группа создала световую проекцию зачетной книжки Путина на главное здание университета (смотрите видео ниже).В зачетке за все прошлые годы президентства Путина были проставлены зачеты. Авансом президент получил зачет за возможный будущий президентский срок, пояснили студенты. Очередные президентские выборы состоятся только в марте, поэтому результат пока неизвестен. Тем не менее, студенты выразили свое доверие и поддержку Владимиру Путину в виде зачета авансом, поскольку уверены – если Владимира Владимировича вновь изберут президентом, он точно не подведет. Учащиеся подчеркнули: преподаватели университета часто ставят зачеты авансом ответственным студентам.В Ленинградском государственном университете, который сегодня носит название СпбГУ, Владимир Путин учился на юридическом факультете и окончил его в 1975 году.