Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Су-27 перехватил самолет ВМС США над нейтральными водами Черного моря, передает РИА «Новости».

Агентство цитирует сообщение Минобороны России, в котором говорится, что 29 января дежурные средства контроля воздушного пространства зафиксировали неопознанную воздушную цель. Объект был идентифицирован как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Экипаж российского истребителя сопровождал американский самолет с соблюдением всех норм безопасности, не допуская нарушения воздушных границ РФ. В ведомстве подчеркивают, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными нормами безопасности.

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