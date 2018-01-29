Су-27 проводил американца: В Минобороны сообщили подробности «опасного» перехвата разведчика ВВС США

Су-27 перехватил у границ с Россией самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США, сообщили в Минобороны.

Около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную воздушную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Су-27 приблизился к самолету на безопасном расстоянии, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, рассказали в ведомстве.

После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

При этом Пентагон назвал перехват «небезопасным». В американском оборонном ведомстве рассказали, что истребитель ВКС РФ приблизился к американскому самолету на очень близкое расстояние.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что истребитель действовал без нарушений. «Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было», — отмечается в сообщении ведомства.