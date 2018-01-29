Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Раиса Рязанова (29.01.2018)

Добавлено: 29 янв 2018 в 11:59 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Раиса Рязанова последний выпуск 29 января. Известная советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ. У нее было много интересных ролей, но больше всего мы любим ее за роль застенчивой Тоси из фильма Москва слезам не верит. Зрители часто думают, что жизнь Раисы Рязановой такая же, как и у этой ее героини, у Тоси. На самом деле ее судьба сложилась намного драматичнее. У нее были и трудный развод, и роман с женатым человеком. Ей одной пришлось воспитывать сына, а в тяжелые девяностые, чтобы выжить, она даже подрабатывала частным извозом. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.





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