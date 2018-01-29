Транспортный комплекс столицы порекомендовал отказаться от личного транспорта из-за сложных погодных условий

В транспортном департаменте столицы говорили о полной готовности ведомства работать в условиях ухудшения погоды.

Столичные власти просят городских жителей отказаться от личного транспорта из-за сильного снегопада.

Вполне возможно ухудшение видимости и увеличение числа ДТП, из-за чего предполагается осложнение дорожной ситуации, передает pr-служба Московского транспорта.

Ситуационный Центр организации дорожного движения столицы в данный момент оценивает загруженность на трассах в шесть баллов.

По последним имеющимся сведениям Гидрометцентра, на протяжении дня 29 января в столичном регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха составит приблизительно от минус 5 до 0 градусов, сохранится снег, очевидно образование гололедицы и снежных заносов. «Небольшие скорости на ТТК зафиксированы на севере по внешней стороне», — говорится в пресс-релизе.

В центр загружены Рязанский проспект от улицы Хлобыстова до Нижегородской улицы, Волгоградский проспект от МКАД до Люблинской улицы, Каширское шоссе от улицы Борисовские Пруды до проспекта Андропова. Более затрудненные участки при движении в сторону центра — на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице. Движение по всем линиям осуществляется штатно.

Водителей просят по возможность пользоваться социальным транспортном, соблюдать дистанцию и высокоскоростной режим.