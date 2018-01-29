Угроза жителям Донецка: в Киевском районе облава на авто с украинскими номерами

В Киевском районе временно оккупированного Донецка сегодня, 29 января, с раннего утра местные представители «ГАИ» устраивают проверки автомобилей. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Очевидцы предупреждают: облава проводится, невзирая на погодные условия — в Донецке метель. Автомобили останавливают для проверки, особое внимание уделяя тем, которые имеют украинские номера.

«07:15(К) Київський р-н. Добряче сніжить. Дирівські даїшники не зважають на завірюху — зупиняють автівки для перевірки документів, особову увагу приділяючи українським реєстраційним номерам», — написал местный житель.

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