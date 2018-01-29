Украина попала в топ- 30 самых «старых» стран мира

Украина вошла в топ-30 самых «старых» стран мира по процентному количеству людей в возрасте 60 лет и старше.

В Минсоцполитики сообщают, что в 2015 году их количество составляло 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году часть людей, старше 60 лет составит 25%.

Руководитель управления по делам пожилых людей и предоставления соцуслуг Оксана Сулима сообщила: «В целом старения населения является мировым процессом. Количество пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из самых „старых“ стран мира».

В целом, по данным Госстата, на 1 декабря прошлого года население Украины составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма. При этом, некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет сейчас 35 млн (без учета Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов).