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» » В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»

В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»


Добавлено: 29 янв 2018 в 20:42, Категория: Украина
В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»

В «министерстве связи «ДНР» сообщили, что в последнее время появились случаи телефонного мошенничества.

В так называемом «ведомства» отметили: «Абоненты мобильного оператора „Феникс“ сообщают о том, что им поступают звонки якобы от оператора Министерства связи, который просит назвать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и номера сим-карт, которые они приобретали на свой документ».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Мы не обзваниваем наших абонентов и тем более не запрашиваем никакую личную информацию».



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Добавлено: 29 янв 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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