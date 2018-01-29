В ДНР стартовала «госрегистрация» собственных медпрепаратов

В ОРДО началась процедура «регистрации» десяти первых медпрепаратов местного производства.

В «министерстве здравоохранения ДНР» сообщили: «На данный момент ведется предрегистрационная работа со следующими производителями лекарственных препаратов: ООО Стиролбиофарм — четыре лекарственных препарата, ООО Донбиофарм — один, Республиканский центр крови — четыре, Городская станция переливания крови Горловки — один».

По данным СМИ боевиков, процедура «государственной регистрации» лекарственных препаратов была открыта на территории ОРДО с 28 ноября 2017 года.