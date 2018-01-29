В Госдуме ждут санкции против Франции и ФРГ как гарантов минских соглашений

Вице-спикер ГД Петр Толстой заявил о желании понять, когда аналогичные антироссийским санкции будут введены против других гарантов выполнения минских договоренностей — Франции и Германии.

«Когда пытаются привязать очередные санкции к ситуации на Украине и к якобы невыполнению Россией минских соглашений, то хотелось бы иметь понимание того, когда аналогичные санкции будут введены против других гарантов выполнения подписанных договоренностей — Франции и Германии. За компанию можно ввести санкции и против Польши», — сказал Толстой журналистам в понедельник.

Он напомнил, что эти страны также выступили подписантами соглашения о мирном урегулировании политического кризиса на Украине в 2014 году.

«Мирно не получилось, надо бы ответить», — подчеркнул он.