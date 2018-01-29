В столице Ирана Тегеране из-за сильных снегопадов закрыли аэропорты и школы .

Кроме того, школы закрыты в нескольких других частях страны. При этом сотни машин оказались в плену непогоды и застряли прямо на дороге. Для помощи автомобилистам мобилизовали сотни групп Красного Полумесяца. Также, государственный телеканал Press TV сообщил, что железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны приостановили.

В Иране заявили, что около 6,6 тысячи человек доставлены в пункты временного размещения. Отмечается, что по сообщениям местных СМИ, большое количество проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

Embedded video for В Иране снежный коллапс: появились впечатляющие фото и видео

Фото:Видео: