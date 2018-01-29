В Киеве расстреляли мужчин, есть жертвы

В Киеве в Шевченковском районе на улице Лагерной неизвестные расстреляли двоих мужчин, в результате чего один из них скончался, а второй получил ранения.

На официальном сайте полиции Киева сообщается, что в 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе.

В полиции добавили: «На место были направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.

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