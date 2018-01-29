В Луганске местные боевики «почтили память» ликвидированного Болотова

В оккупированном Луганске под дом, в котором какое-то время проживал «народный губернатор» Валерий Болотов, принесли цветы в первую годовщину его смерти.

По данным СМИ боевиков, акция прошла во дворе многоэтажного дома по улице Оборонной. Напомним, в августе 2017 года на стене здания установили мемориальную доску с именем и портретом «народного губернатора».

Представитель Союза коммунистов Луганщины Олег Попов отметил: «Валера — первый наш губернатор, первый наш руководитель, которого будучи еще в здании (бывшего областного управления) СБУ и палаточном городке мы избрали как руководителя армии Юго-Востока».

Отмечается, что данная акция не была массовой и прошла без присутствия нынешнего главаря ОРЛО Леонида Пасечника

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