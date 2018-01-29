В МГБ ЛНР рассекретили данные от внедренного в ряды ВСУ агента

В Министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР обнародовали секретные документы, которые были собраны агентом, внедренным в войска ПВО Украины.

В течение трех лет работы под прикрытием бывший начальник отделения боевого управления зенитного дивизиона Иван Хижняк смог собрать несколько томов информации, скрываемой руководством Украины. Об этом рассказала Евгения Любенко, глава центра по связям с общественностью министерства государственной безопасности ЛНР.

Она отметила, что внедренному агенту удалось собрать просто огромный массив информации по убийствам, самоубийствам в рядах ВСУ. Подчеркивается, что только с начала текущего года в украинской армии уже было совершено свыше двухсот правонарушений. Более половины при этом — в состоянии алкогольного опьянения.

Данные по этим инцидентам тщательно скрываются Киевом.

Речь идет, как пишет источник, о убийствах, нарушениях порядка обращения с оружием, доведениях до самоубийства, ДТП и других преступлениях.

Сам агент Хижняк, внедренный в ряды ВСУ, рассказал, что неоднократно на его глазах случались ситуации со взрывами гранат вблизи личного состава. Происходило это как по причине неумелого пользования бойцами ВСУ взрывных веществ, так и из-за употребления спиртных напитков.

По информации от агента, во многих случаях смерть вояк ВСУ от передозировок алкоголя оформлялась как смерть от естественных причин либо от сердечной недостаточности. Таким образом скрывали факты.

Иван Хижняк подчеркнул: большинство военнослужащих Украины вовсе не горят желанием участвовать в боевых дейсвиях. А их морально-психологическое состояние, по словам агента ЛНР, находится на очень низком уровне.