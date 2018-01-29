В РФ начинается Киберпонедельник

Как информирует calend.ru, за рубежом Киберпонедельник, который ведёт свою историю из соедененных штатов, наступает в начале рабочей недели после Чёрной пятницы (дня немалых скидок и распродаж) и является ее продолжением. Зимой 2014-ого года Киберпонедельник решено было повторить, в нём приняла участие 51 компания. Организатором данной акции выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали ее шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», М. Видео и «Эльдорадо».

Сегодня в РФ магазины организуют акцию распродажи в рамках киберпонедельника.

Piter.tv расскажет о киберпонедельнике, который проходит в РФ в нынешнем году.

Магазин растительной косметики «Yves-rocher» тоже участвует в акции «Киберпонедельник». На свои товары они установили скидки на целый ряд товаров.

Официальный старт акции на сайте c-monday.com — в полночь 29 января 2018 г., распродажа продлится до 23:59 31 января.

Помните, что нужно пользоваться надежными источниками, чтобы не стать жертвой мошенников.

Организаторы Киберпонедельника в Российской Федерации - крупнейшей онлайн-распродажи, которая проводится в государствах Европы, Азии и Америки, проверяют предложения магазинов на предмет соотношения законодательству, а еще выборочно мониторят скидки. Поэтому, до того как делать заказ, проверяйте, где вы покупаете.

Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, который вы можете купить, не выходя из дома.