В РФ начинается Киберпонедельник

Показать меню
Актуально
В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу - 00:22 В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе - 00:28 Трамп не отыскал времени для встречи с Порошенко в Давосе Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов - 00:35 Сооснователь Apple избавился от всех биткоинов Украинские националисты требуют сместить главу МИД Украины Климкина - 00:49 Украинские националисты требуют сместить главу МИД Украины Климкина Украинцы назвали причины желания эмигрировать (ФОТО) - 00:52 Украинцы назвали причины желания эмигрировать (ФОТО) Турецкие войска могут дойти до Идлиба, — Эрдоган - 01:00 Турецкие войска могут дойти до Идлиба, — Эрдоган "Вест Бромвич" обыграл на выезде "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по - 01:00 Футболисты "Ювентуса" одержали выездную победу над "Кьево" в 22-м туре серии А - 01:01 Футболисты США улучшили крупнейшую неядерную бомбу - 01:07 США улучшили крупнейшую неядерную бомбу Ученые выяснили, из чего состоят воспоминания - 01:12 Ученые выяснили, из чего состоят воспоминания МВД завело дело на москвичей, заключивших однополый брак - 01:21 МВД завело дело на москвичей, заключивших однополый брак Экс-глава СБУ: Украина значительно подняла безопасность США - 01:29 Экс-глава СБУ: Украина значительно подняла безопасность США Путепровод и мост через реку Кудьма будут отремонтированы в этом году - 01:29 Путепровод и мост через реку Кудьма будут отремонтированы в этом году Белый дом сообщил темы первой ежегодной речи Трампа в конгрессе - 01:35 Белый дом сообщил темы первой ежегодной речи Трампа в конгрессе Новобранцы 1-й научной роты ВМФ приняли Военную присягу на плацу - 01:42 Новобранцы 1-й научной роты ВМФ приняли Военную присягу на плацу Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ Мария Шарапова встречается с экс-бойфрендом Пиппы Миддлтон Александром Гилксом: - 01:42 Мария Шарапова встречается с экс-бойфрендом Пиппы Миддлтон Александром Гилксом: подробности и фото пары В Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым - 01:47 В Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым
» » В РФ начинается Киберпонедельник

В РФ начинается Киберпонедельник


Добавлено: 29 янв 2018 в 14:31, Категория: Политика
В РФ начинается Киберпонедельник

Как информирует calend.ru, за рубежом Киберпонедельник, который ведёт свою историю из соедененных штатов, наступает в начале рабочей недели после Чёрной пятницы (дня немалых скидок и распродаж) и является ее продолжением. Зимой 2014-ого года Киберпонедельник решено было повторить, в нём приняла участие 51 компания. Организатором данной акции выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали ее шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», М. Видео и «Эльдорадо».

Сегодня в РФ магазины организуют акцию распродажи в рамках киберпонедельника.

Piter.tv расскажет о киберпонедельнике, который проходит в РФ в нынешнем году.

Магазин растительной косметики «Yves-rocher» тоже участвует в акции «Киберпонедельник». На свои товары они установили скидки на целый ряд товаров.

Официальный старт акции на сайте c-monday.com — в полночь 29 января 2018 г., распродажа продлится до 23:59 31 января.

Помните, что нужно пользоваться надежными источниками, чтобы не стать жертвой мошенников.

Организаторы Киберпонедельника в Российской Федерации - крупнейшей онлайн-распродажи, которая проводится в государствах Европы, Азии и Америки, проверяют предложения магазинов на предмет соотношения законодательству, а еще выборочно мониторят скидки. Поэтому, до того как делать заказ, проверяйте, где вы покупаете.

Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, который вы можете купить, не выходя из дома.



Материалы по теме:

Совет дня: как извлечь из «Киберпонедельника» максимальную выгоду
Сегодня по всему миру стартует «Киберпонедельник»
«Черная пятница» началась. Россиянам предлагают товары со скидкой до 90 %
В России пройдет "черная пятница" интернет-распродаж
Добавлено: 29 янв 2018 в 14:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Тарпищев: теннисистки Макарова/Веснина

Тарпищев: теннисистки Макарова/Веснина "сами себя обокрали" на Australian Open

Под Киевом многотысячная армия Красной гвардии ведет бой с украинскими студентами (ФОТО, ВИДЕО)

Под Киевом многотысячная армия Красной гвардии ведет бой с украинскими студентами (ФОТО, ВИДЕО)

Бизнесменам будет проще приобретать исторические здания

Бизнесменам будет проще приобретать исторические здания

Владельцев оружия могут обязать носить опознавательные знаки

Владельцев оружия могут обязать носить опознавательные знаки

Загрузка...



Лента новостей
Бренд Liu Jo выпустил красивую рекламную кампанию весенней коллекции - 23:26 Бренд Liu Jo выпустил красивую рекламную кампанию весенней коллекцииJW Anderson cоздал новую коллекцию для Uniqlo и она прекрасна - 23:26 JW Anderson cоздал новую коллекцию для Uniqlo и она прекраснаПолиция Индонезии заставила транссексуалов постричься и одеться в мужскую одежду - 23:20 Полиция Индонезии заставила транссексуалов постричься и одеться в мужскую одеждуРоссийский перехватчик небезопасно приблизился к самолету ВМС США - 23:20 Российский перехватчик небезопасно приблизился к самолету ВМС СШАНа марше неонацистов готовятся забрать у России Крым и Кубань (ФОТО, ВИДЕО) - 23:14 На марше неонацистов готовятся забрать у России Крым и Кубань (ФОТО, ВИДЕО)Украина в очередной раз проигрывает суд России по $3 млрд иску - 23:14 Украина в очередной раз проигрывает суд России по $3 млрд искуВ парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций - 23:11 В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкцийБелый дом заявил о готовности усилить санкционное давление на РФ - 23:11 Белый дом заявил о готовности усилить санкционное давление на РФКомитет Европарламента поддержал санкции против Польши - 23:09 Комитет Европарламента поддержал санкции против ПольшиИгрок "Манчестер Сити" Сане выбыл на неопределенный срок из-за травмы - 23:06 Игрок Футболист Юсупов присоединился к ФК "Ростов", Бухаров пропустит 2-3 месяца - 23:06 Футболист Юсупов присоединился к ФК "Шальке" во второй раз арендовал у "Челси" ганского футболиста Бабу - 23:06 Взрыв в Харькове: в полиции озвучили еще одну версию - 22:59 Взрыв в Харькове: в полиции озвучили еще одну версиюСколько стоит образ Елены Лядовой для красной ковровой дорожки премии «Золотой орел» - 22:56 Сколько стоит образ Елены Лядовой для красной ковровой дорожки премии «Золотой орел»
Последние новости
Путин подарил Нетаньяху оригинальное письмо Оскара Шиндлера жене - 00:14 Путин подарил Нетаньяху оригинальное письмо Оскара Шиндлера жене Миддлтон из "Милуоки" и Карри из "Голден Стэйт" признаны игроками недели в НБА - 00:08 Миддлтон из Заместитель главы ФБР подал в отставку из-за Трампа - 00:06 Заместитель главы ФБР подал в отставку из-за Трампа В МВД объяснили, законны ли патрули «дружин» - 00:01 В МВД объяснили, законны ли патрули «дружин» Расследовавший вмешательство РФ в американские выборы замглавы ФБР неожиданно ушел в отставку - 00:00 Расследовавший вмешательство РФ в американские выборы замглавы ФБР неожиданно ушел в отставку Военно-воздушная академия провела день открытых дверей - 23:50 Военно-воздушная академия провела день открытых дверей Путин: Необходимо обеспечить рост реальных доходов Россиян - 23:45 Путин: Необходимо обеспечить рост реальных доходов Россиян Пентагон заявил, что перехват российским Су-27 американского самолета был «небезопасным» - 23:45 Пентагон заявил, что перехват российским Су-27 американского самолета был «небезопасным» Ученые обнаружили неожиданный источник получения Ботокса - 23:43 Ученые обнаружили неожиданный источник получения Ботокса В Госдуме ждут санкции против Франции и ФРГ как гарантов минских соглашений - 23:39 В Госдуме ждут санкции против Франции и ФРГ как гарантов минских соглашений Су-27 проводил американца: В Минобороны сообщили подробности «опасного» перехвата разведчика ВВС США - 23:39 Су-27 проводил американца: В Минобороны сообщили подробности «опасного» перехвата разведчика ВВС США В Киеве прошел факельный марш по случаю столетия боя под Крутами - 23:34 В Киеве прошел факельный марш по случаю столетия боя под Крутами Европарламент запускает санкции против Польши - 23:29 Европарламент запускает санкции против Польши
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"