В сеть выложили удручающие фото заснеженного Путиловского моста

В оккупированном Донецке после 3,5 лет боев за донецкий аэропорт расположенный в Киевском районе города Путиловский мост превратился в сплошные руины.

Дончане выложили в сеть фото моста, сделанные в январе 2018 года. Автор фото показал и проржавевшие рельсы, проходившие под мостом и отметил: «Под Путиловский мост она заходит, который рухнул. Рельсы ржавые, а вот в мае 2014 года я еще ездил по этой железной дороге. Сейчас, пока светло, тут тихо, мирно, ничего не прилетает, а как потемнеет — кто его знает».

Фото: