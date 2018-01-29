В США назвали ключевого участника конфликта на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о необходимости сотрудничать с Россией в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.Волкер пояснил свою позицию. По его словам, РФ играет ключевую роль в конфликте на Востоке Украины и поэтому с ней придется сотрудничать напрямую. Только так можно прекратить войну на Донбассе, считает американский дипломат.Напомним, что не так давно Волкер высказал свою позицию относительно возмещения Россией убытков, которые были нанесены Украине в результате аннексии полуострова Крым и военных действий на Донбассе. Американец считает, что данную тему можно поднимать только после того, как будет установлен мир и порядок на украинских территориях.