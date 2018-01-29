В США назвали ключевого участника конфликта на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о необходимости сотрудничать с Россией в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.
Волкер пояснил свою позицию. По его словам, РФ играет ключевую роль в конфликте на Востоке Украины и поэтому с ней придется сотрудничать напрямую. Только так можно прекратить войну на Донбассе, считает американский дипломат.
Напомним, что не так давно Волкер высказал свою позицию относительно возмещения Россией убытков, которые были нанесены Украине в результате аннексии полуострова Крым и военных действий на Донбассе. Американец считает, что данную тему можно поднимать только после того, как будет установлен мир и порядок на украинских территориях.