В США ответили на угрозы РФ из-за санкций: «Надо было думать раньше»

Экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер заявил, что власти РФ должны была подумать прежде, чем вторгаться в Грузию и Украину.

Карпентер отметил: «Андрей Костин, руководитель российского банка ВТБ сказал, что дополнительные санкции будут равноценны войне. Извини, приятель, но вы все должны были подумать об этом перед тем, как вторгаться в Грузию и Украину и нападать на нашу демократию».

Тем самым он отреагировал на заявление председателя ВТБ и близкого союзника российского президента Путина Андрея Костина: «НАТО просит больше оружия и распространяет вооружения в Европе и Россия ответит так же. Думаю, что это хуже чем ситуация времен холодной войны и, что это очень опасно. Думаю, Америка играет с огнем, потому что отношения идут от плохого к худшему, и мы за это не отвечаем».