В Иркутской области капитально починят лифты в 157 домах

Старые дома, построенные в Иркутской области не менее 20 лет назад, поэтапно приводят в порядок.

В текущем 2018 в 157 многоэтажках Иркутска, Ангарска, Саянска, Братска, Усть-Илимска починят и поменяют лифты.

— Фонд уже провел электронные аукционы, чтобы привлечь подрядчиков на ремонт, — передает pr-служба регионального руководства.

Напомним, в 2014 г. Фондом было заменено лифтовое оборудование в 20 многоквартирных домах Иркутской области.

По утверждению генеральный руководитель Фонда капремонта МКД Дениса Быкова, совсем скоро с победителями электронных аукционов будут заключены договоры на сумму не менее одного млрд. руб. Предположительно, все работы закончатся до конца 2018 г. Тем не менее такой объем задуманных работ утвержден впервые.