В Ижевске протестировали светодиодный рюкзак для велосипедистов

Повышающее безопасность движения устройство изобрел ученик 11-го класса Удмуртской государственной национальной гимназии им. Герда Максим Нестерев. Проще говоря, это поворотники для велосипеда, — проинформировали в пресс-центре МВД по Удмуртии. — Он представляет собой рюкзак-накидку со светодиодными стрелками, которые будут оповещать о сигналах поворота, довольно только нажать соответствующую кнопку на велоперчатках. Для того, чтобы включить знак, нужно только нажать кнопку на велоперчатке.

Светодиодный рюкзак-накидку для велосипедистов презентовали в Ижевске.

Работники ГИБДД провели тест-драйв инновационного рюкзака.

Светодиодный рюкзак не требует монтажа и установки на велосипед проводов, а светящиеся стрелки ощутимы и в темное время суток. Велосипедисты подтвердили, что диодные стрелки помогут намного заметнее и правильней обозначать сигналы поворота.