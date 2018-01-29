В Казани туристов будут водить по кладбищам

В 2015 году в Казани планируют запустить программу некропольного туризма. Гостям города предложат экскурсии на стародавние кладбища Казани, где захоронены выдающиеся личности. Например, в Арском кладбище Казани похоронены Арбузов, Лобачевский, Шамов.

Начальник Комитета содействия развитию туризма также поведала, что в настоящее время краеведы занимаются разработкой соответствующих экскурсионных программ. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила глава городского комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова, передает ИА Татар-информ. Кроме могил гостям города предложат посетить места, связанные с работой и личной жизнью известных людей Казани. Для приезжающих в столицу Татарстана будут доступны экскурсии по кладбищам.

К слову, в 2014-м году в Казани побывало 2,7 млн туристов.