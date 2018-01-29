Владимир Путин рассказал о вкладе РФ в популяризацию хоккея с мячом

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил приветствие и поздравления участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года, который проходит в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

Об этом говорится в тексте телеграммы, который был опубликован в понедельник, 29 января, на официальном сайте Кремля.

«На протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, ее победами и триумфами», — отметил глава государства в телеграмме.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что «хабаровчане, у которых есть солидный опыт проведения столь престижных соревнований, сделают все необходимое, чтобы нынешний чемпионат прошел на самом высоком уровне».

Российский лидер пожелал участникам чемпионата успехов, а болельщикам турнира — ярких, незабываемых впечатлений.