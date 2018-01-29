Власти Магнитогорска требуют от НТВ извиниться за «задницу мира"?

Так в эфире федерального канала пояснили «хамское» выражение про город металлургов.

Публичные извинения ведущий принес в следующем выходе программы «Международная пилорама», которая вышла 27 января на телеканале НТВ.

Власти города Магнитогорск требуют у служащих НТВ принести извинения за фразу «задница мира». В суфлере название изменили заграничные злоумышленники.

«Уважаемые жители, на предыдущей неделе американские хакеры взломали суфлер нашей передачи и заменили Мичиган на Магнитогорск».

Граждан города трудовой славы подчеркнули: телевизионный ведущий никогда не бывал в Магнитогорске и навряд ли может быть объективен в своей оценке. В связи с этим, заявляю официально: «Задница мира и место, где не селятся перелетные птицы — Мичиган. А Магнитогорск — магический город, где селятся перелетные птицы», — разъяснил Кеосаян и принес глубочайшие извинения магнитогорцам.

Напомним, саркастичные извинения Тиграна Кеосаяна прозвучали после реплики представителя Общественной палаты Анатолия Макеева. Именно так он окрестил страны 3-го мира.