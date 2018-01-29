«Власти» ОРЛО о погашении долгов по зарплате горнякам: «Нескоро»

Шахтерам угольных предприятий «ЛНР», которые имеют задолженности по заработной плате, не стоит ждать их быстрого погашения.

Так, представитель «министерства» топлива и энергетики «ЛНР» Виктора Ткаченко, сейчас на это средств нет. «Министерство» решило, что в первую очередь будут выплачивать заработную плату работающим шахтерам. Относительно многомиллионных долгов, накопившихся после «национализации» шахт, оккупанты пообещали выплачивать, не ранее, чем через полгода.

Кроме того, отмечается, что в первую очередь, деньги получат те, кто к тому времени не уволится с предприятий. Сейчас на шахтах ОРЛО не хватает рабочих, нет средств на развитие производства, а также, приобретение оборудования, уплату налогов.

Помимо этого, не все гладко с реализацией угля, так как нет рынков сбыта, и есть проблема с качеством добываемого топлива.