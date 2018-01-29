Военно-воздушная академия провела день открытых дверей

В Воронеже в Военно-воздушной академии состоялся день открытых дверей для всех желающих.

Будущие абитуриенты ознакомились с учебно-материальной базой, условиями поступления в ВУЗ, особенностями учебного процесса.

Школьники 9 класса смогли узнать порядок поступления в кадетскую инженерную школу, условия быта и проживания кадетов школы, функционирующей на базе Военно-воздушной академии.

Справочная информация:

В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров — слушателей оперативно-тактического уровня подготовки (магистратура), а также курсантов — будущих офицеров (специалитет). Также на базе академии развернуты: научная рота ВВС и кадетская инженерная школа (10-11 класс).

В прошлом году более 2,5 тысяч курсантов поступили в академию, всего же в ВУЗе проходят обучение свыше 12 тысяч человек.