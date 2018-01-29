Волкер заявил, что Россия готова к введению миссии ООН в Донбассе

Россия не против размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер по результатам встречи с помощником Путина Владиславом Сурковым сообщил: «На прошлой встрече Россия, думаю, была открытой в отношении идеи широкого мандата для миротворческой миссии».

Волкер добавил, что если миротворческая миссия начнет работать, впоследствии ее можно будет расширить. Тем не менее он отметил, что не получил от Суркова информации о конкретных сроках реализации идеи России по миротворцам.