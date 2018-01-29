Выступление Ляшко в ПАСЕ в Киеве назвали позором

В Киеве назвали позором выступление украинского депутата Олега Ляшко в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Бывший глава информационного департамента украинского МИД Олег Волошин отметил, что Ляшко во время выступления интересовал лишь сам факт того, что он выступает перед публикой. К тому же, депутат произнес свою речь на украинском языке. По мнению Волошина, люди, подобные Ляшко, не заслуживают права быть членами Верховной рады.

В ПАСЕ существует правило предупреждать о выступлении на языке, не являющимся рабочим для ведомства. Волошин считает, что в ассамблее никто не понял речи Ляшко.