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За минувшую неделю в Зауралье зарегистрировано 4046 случаев ОРВИ


Добавлено: 29 янв 2018 в 11:50, Категория: Политика
За минувшую неделю в Зауралье зарегистрировано 4046 случаев ОРВИ

За 4 неделю 2018 года в Курганской области зарегистрировано 4046 случаев ОРВИ. На предыдущей неделе из-за высочайшего уровня заболеваемости ОРВИ был на все 100% приостановлен учебный процесс в одной из школ Челябинской области.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Дзержинске не превышает норму. Заболеваемость ниже пороговых значений во всех возрастных категориях.

По итогам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, сообщается в заявлении ведомства. Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как благополучная, — информирует pr-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области. Профессионалы говорят о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилам ношения медицинских масок, рекомендации о том, когда стоит обращаться за врачебной помощью.



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Добавлено: 29 янв 2018 в 11:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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