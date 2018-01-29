«Забастовка» 28 января окончательно уничтожила имидж Навального

Многочисленные призывы Алексея Навального вывести людей на митинг не увенчались успехом. 28 января, когда по задумке блогера, улицы России должны были оказаться забитыми людьми, на митинги вышли менее 5 тысяч человек.В Москве и Екатеринбурге собралось по 1 тысяче участников, по 500 человек вышли из домов в поддержку Навального в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В остальных городах количество участников колебалось от 16 до 350. Всего один сторонник был замечен в Петропавловске-Камчатском. Эти цифры наглядно показали шансы Алексея Навального на победу в выборах 2018.Отечественные СМИ сошлись во мнении, что «забастовка», которая должна была привлечь внимание к кандидатуре политика перед выборами, дала обратные эффект. Точнее внимание-то он привлек, но вот вовсе не в том ракурсе, в котором хотелось бы блогеру. Ряд экспертов уверены, что имидж Алексея Навального понес значительный, если не катастрофический урон, пишет издание ПолитЭксперт.В Москве власти предложили организаторам митинга на выбор целых 3 места для проведения акции. Однако команда Навального все предложения проигнорировала, призывая сторонников выходить на Тверскую улицу. В итоге, как сообщили в московском ГУМВД, прислушались к призывам всего около 1000 горожан. Большинство из них составили школьники.Почти сразу на акции был задержан сам политик-блогер Алексей Навальный, которого доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье за нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий.