Заключившие гей-брак жители России отказались отдавать полицейским свои паспорта

Новобрачные Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, чей союз наделал большое количество звука в РФ, все выходные были забаррикадированы в собственной квартире в российской столице.

Гомосексуальная пара, оформившая брак в Дании и зарегистрировавшае свои отношения в московском МФЦ, передала о преследовании полицейскими. В милиции эту информацию не подтвердили, отмечает издание.

«Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей». Об этом проинформировал друг молодых людей Алексей Крапухин. Полисмены осаждают квартиру. Стучат.

Сами Павел Стоцко и Евгений Войцеховский считают, что никто не имеет права признавать их паспорта недействительными. Кроме того, на мужчин заведено дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности».

До этого гей-пара сообщила, что не признает «аннулирование» паспортов, «оформленных должным образом, в соответствии с законами Российской Федерации!».