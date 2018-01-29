Заработную плату мэра и городских депутатов поднимут на 4%

Самые высокие оклады будут у мэра Новосибирска и у председателя Совета депутатов города Новосибирска — 36 тысяч 776 рублей (было 35 тысяч 360 рублей).

Проект решения городского совета о повышении зарплат появился на сайте мэрии сегодня, 29 января. Решение вступит в силу на следующий день после его официальной публикации.

Власти предлагают увеличить оклады всех муниципальных служащих от профессионалов и секретарей до первых вице-мэров на 4%. Заработной платы руководителя Новосибирска Анатолия Локтя и спикера горсовета Дмитрия Асанцева возрастут с 35,36 до 36,77 тыс. рублей, следует из документа, размещенного 29 января. Заместитель руководителя горсовета, председатель горизбиркома и председатель контрольно-счётной палаты Новосибирска будут получать 31 327 руб. в месяц вместо 30 122.

Законодательный проект об индексации окладов муниципальным служащим размещен на сайте мэрии Новосибирска.

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