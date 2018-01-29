Жертвы «забастовки избирателей»

«Всероссийская» акция против выборов, объявленная Алексеем Навальным, провалилась: на нее пришли всего около 3,5 тысячи человек. По данным ОВД-инфо, по всей России полиция задержала около 250 человек. Эксперты объясняют, что с акцией не так.

Согласование властями 46 регионов России акции, инициированной командой блогера Алексея Навального 28 января, не помогло привлечь людей. Даже в Екатеринбурге, где участвовать в акции призывал лично мэр Евгений Ройзман, и куда приехал руководитель штаба Навального Леонид Волков, собралось не более тысячи граждан (и это вместе с журналистами и простыми прохожими).

В Омске с плакатами вышли 270 человек.

Омск #забастовка !!! pic.twitter.com/O2NxMcCIZj

— Сухарик (@cyxarik) January 28, 2018

А вот фотография с акции в Томске. Там всего 200 человек.

Примерно столько же участвовали в митинге во Владивостоке.

#Забастовка #Владивосток Конечная точка маршрута - сквер Макарова. pic.twitter.com/szHhJYlpNJ

— Тин Тиныч (@TinTiny4) January 28, 2018

А это кадр из Читы, где на «забастовку» вышли аж 63 человека.

Впрочем, и это еще не рекорд: в Якутске и Южно-Сахалинске мероприятие собрало по 35 человек, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, а в Петропавловске- Камчатском на митинг пришел один «бастующий избиратель».

В многомиллионной Москве, по данным МВД, акции собрала тысячу человек. Алексей Навальный намеренно призывал выйти на несогласованные площадки в столице, хотя городские власти предлагали целых три места для «забастовки».

Впрочем, еще накануне эксперты предсказывали: никто на акцию не пойдет. Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в разговоре с ИА «Политика Сегодня» предполагал, что в Москве на митинг выйдут не более пяти тысяч граждан.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин обращается внимание на то, что прошедшие «забастовки» нельзя называть политической акцией. Просто команде Навального нужно отчитаться перед теми, кто спонсировал этот «праздник непослушания», считает эксперт.

«На данном этапе Навальному сложно будет объяснить траты на штабы, на сотрудников, которые не сработали. А объяснять надо. Иначе его, точнее его соратников, потому что на самого Навального ничего не записано, обвинят в финансовом мошенничестве, которым, на мой взгляд, они и занимаются. Навальный — это не политик, это человек, который пытается заниматься разными сомнительными финансовыми махинациями», — сказал Мухин корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Политолог считает, что нет ничего удивительного в провале подобных акций.

«Люди начинают понимать, что их пытаются использовать. Мне жаль тех людей, которые вышли вчера на улицы. По сути они — жертвы мошенничества», — подчеркнул эксперт.