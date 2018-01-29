Житель ОРЛО пытался проехать через КПВВ «Гнутово» с символикой «ЛНР»

Сегодня через КПВВ «Гнутово» пытался проехать мужчина с символикой «ЛНР» на стекле автомобиля.

Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко отметила: «На КПВВ „Гнутово“ на въезд на подконтрольную украинской власти территорию Украины прибыл гражданин Украины 1985 года рождения на автомобиле марки „ВАЗ“. На заднем стекле автомобиля пограничниками была замечена символика так называемой „ЛНР“. Как оказалось, машина данному гражданину не принадлежит, доверенность на управление ею также отсутствует».

По его словам, эту наклейку на автомобиль приклеил не он. Карпиленко добавила: «Так или иначе, дальнейшие объяснения относительно использования символики фейковой республики и настоящего хозяина авто гражданин предоставит компетентным органам уже на подконтрольной украинской власти территории Украины».

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