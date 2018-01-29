Жители ОРДЛО пожаловались на исчезновение украинских лекарств в аптеках

Жители оккупированного Луганска в социальных сетях пожаловались на то, что из аптек исчезают лекарства украинского производства.

Местные жители отмечают: «Если раньше, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет».

Также, одна из луганчанок сообщила, что просит родных покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской, находящейся в 12 километрах от города.

Она добавила: «Нас спасает Станица, прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Не сравнить цены и качество, наши значительно эффективнее и дешевле».

В то же время жители оккупированного Донецка заявили, что в городе есть некоторые украинские препараты, однако, они дороже в два раза.

Дончане отмечают:

«Цитрамон-Дарница точно есть. Но даже на него очень большая накрутка, много российских и болгарских».

По ее словам, таблетки Тамипул можно купить от 500 до рублей. В то же время, в Киеве эти лекарства стоят в среднем 120–130 грн.