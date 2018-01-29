13% россиян проинформировали, что поддерживают создание интернет-сети, которая соединила бы аудиторию из РФ и «дружественных стран».

22% опрошенных подчеркнули, что «создание отдельного интернета предотвратит вероятные хакерские атаки иностранных государств и интернациональных организаций», столько же считают, что «отдельный интернет даст возможность обезопасить данные россиян». Столько же граждан России считают, что «независимый интернет» является лучшей защитой от интернациональных хакеров.

При этом, 41% опрошенных опасаются ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

Такое мнение высказал 41% респондентов.

Всероссийский центр исследования публичного мнения (ВЦИОМ) продемонстрировал итоги телефонного опроса, посвященного развитию интернета.

Вместе с этим, большинство жителей нашей страны выступает за создание независимой Сети в рамках БРИКС. При всем этом 23 процента сообщили, что предпочли бы иметь локальный интернет исключительно в пределах РФ. В данный момент только 46% граждан России считают развитие интернет сети необходимым явлением, хотя в 2000 г. таких было практически две трети (64%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12-13 января среди 2-х тысячи респондентов способом телефонного интервью.

На вопрос, с какими странами Российской Федерации лучше всего сделать собственный интернет, 30% назвали республику Белоруссию, 29% - Китай, 24% - Казахстан, 19% - Германию, 11% - Францию. Результаты исследования размещены на сайте ВЦИОМ. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах страны.