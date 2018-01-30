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«10-летка детства» началась с поножовщины в школах


Добавлено: 30 янв 2018 в 09:12, Категория: Политика
«10-летка детства» началась с поножовщины в школах

Жуткие случаи поножовщины и нападения на детей в школах Перми и Бурятии, всколыхнувшие общество в первую неделю после школьных каникул, могут оказаться далеко не последними. В условиях либерального погрома системы школьного образования (суть которого состояла, в первую очередь, в выхолащивании из образования воспитательной компоненты и уже потом в том, чтобы не дать детям научиться мыслить системно) и отсутствия госконтроля за интернетом засевшие в правительстве и других органах власти либеральные демагоги усиливают натиск на семью, пытаясь окончательно расчеловечить наших детей, превратив их в ограниченных и агрессивных эгоистов, которыми легко манипулировать.

Всю прошлую неделю политики и госслужащие обсуждали поножовщину в Перми и в Бурятии. В первом случае два старшеклассника, насидевшись в соцсетях, устроили «Колумбайн» в 4-ом классе, ранив учительницу и полтора десятка ребятишек, во втором — такой же начитавшийся в сети о «России-стране рабов» несовершеннолетний недоумок-поклонник Навального (по принципу: Навальный развалит «эту страну», поэтому нужно выбрать Навального) напал на школьников с топором и коктейлем Молотова. И это — только самые «громкие» случаи, о которых сообщили федеральные СМИ.

На самом же деле, количество криминальных эпизодов с участием детей в России, равно как и численность групп поклонников «АУЕ» (идеология романтизации криминального образ жизни), растет день ото дня, причем вот такие сообщения появляются в СМИ чуть ли не каждый день.

Абсолютное большинство госчиновников, начиная от министра образования Ольги Васильевой и уполномоченной по детям Анны Кузнецовой до местных властей, явно не понимают ни масштаба, ни причин проблемы, предлагая лечить ее увеличением количества психологов в школах и ужесточением режима охраны. Единственный здравый голос прозвучал от сенатора Елены Мизулиной, которая 24 января по итогам заседания научно-экспертного совета СФ по семейной политике в очередной раз выступила с предложением ужесточить ответственность операторов социальных сетей за не удаление опасного контента. Это предложение разработали эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге зимой прошлого года, когда страну захлестнул вал «групп смерти» — однако оно так и не было реализовано. В ходе заседания НЭС меры по ужесточению регулирования соцсетей поддержали представители всех ведущих родительских организаций страны: Всероссийского родительского сопротивления, Ассоциации родительских комитетов и сообществ, Общественного уполномоченного по защите семьи, а также полтора десятка экспертов: педагоги, психиатры, специалисты в сфере безопасности и т.п. Против выступали, из более-менее опознаваемых лиц, только представители общественного совета при уполномоченной по детям Анне Кузнецовой директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова и борец с педофилами Анна Левченко, позднее устроившие в соцсетях бурное обсуждение данной темы.

Такая близорукость представительниц двух, вроде бы, просемейных организаций может объясняться, в том числе, и позицией самой уполномоченной Кузнецовой, которая искренне полагает, что бороться с криминализацией подростков можно только с помощью психологов.

Примерно также, судя по всем, думает и сенатор Елена Попова, которая прямо на заседании НЭС заявила о том, что России кровь из носу нужен «закон об охране детства в РФ» и что она уже собирается разрабатывать данный документ в рамках комитета по социальной политике Совета Федерации. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в ювенальной сущности данной инициативы, г-жа Попова тут же похвалила институт медиации и показательно обменялась визитками с г-жой Маровой.

Видимо, г-жа Попова не в курсе, что в РФ действует ФЗ «О основных гарантиях прав ребенка» и что, если кто и нуждается в законодательной защите, так это семья.

Впрочем, поповым и кузнецовым этого не понять, они намерены всеми силами ограждать «милых крошек» от родительского воспитания. Неслучайно, власти той же Перми где произошла одна из поножовщин, уже заявили о своем намерении изменить критерии оценки благополучия семей. Мало того, правительство Пермского края направило предложение по изменению федерального закона, при принятии которого родители ребёнка с потенциально-опасным поведением будут обязаны сообщить об этом в учебное заведение и в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). Также правительство Пермской области предложило преобразовать КДН в отдельный самостоятельный орган власти, расширив их полномочия и доступ к информации.

Чтобы было понятно: под агрессивностью ребенка, о которой пермские родители должны ставить в известность КДН, может считаться «нетолерантное» отношение к хулигану: если ребенок проявил эмоциональную реакцию на что-то: ответил, крикнул или в ответ ударил обидчика, который его мутузил или оскорбил — это уже проявление агрессии. Т.е. ребенок должен терпеть все издевательства и никак на них не реагировать — а родителей, под страхом наказания, хотят принудить стучать в КДН на собственных детей.

Полученный компромат на детей чиновники намерены складывать в папочку и либо пытаться реализовать с помощью процедур медиации (вот почему Попова так ратует за эту процедуру!), когда преступник и жертва по сути уравниваются (как это происходит, см. в расследовании РИА Катюша), либо просто берут семью «на карандаш» и начинают навязывать ей «социальные услуги» вплоть до изъятия ребенка…

Не лучше обстоят дела и на федеральном уровне: как уже сообщала «Катюша», депутат ГосДумы Оксана Пушкина с группой лоббистов вновь «толкают» законопроект о «семейно-бытовом насилии», целью которого является дискриминация мужей и отцов с помощью т.н. охранных ордеров, разрушающих не только основы воспитания детей, но и отношения между мужем и женой.

Организовывая наступление на семью, ни Попова, ни Кузнецова, ни Пушкина ни даже Ольга Васильева почему-то до сих пор не озаботились тем, что творится в сфере образования, где учитель уже давно превратился в абсолютно бесправное существо, не имеющее возможности сделать замечание и выставить за дверь зарвавшегося хама, где из учебной программы исчезают герои и положительные примеры, а на их место внедряют бессмысленное натаскивание к ЕГЭ и опусы от Улицкой… Молчат эти дамы и про СМИ вместе с учреждениями культуры, которые размывают сознание подростков, превращая их в тупых и эгоистичных индивидов, которые не знают в жизни никаких ценностей кроме денег и секса.

И которые, в итоге, голосуют за Навального только потому, что он развалит «эту страну».



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Добавлено: 30 янв 2018 в 09:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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