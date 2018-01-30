Арьев обеспокоен «серыми неофашистами» в Украине

Нацизм в Германии поднимал голову под заинтересованные взгляды горожан на форму и странные углы символики национал-социалистов. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, в те времена никто не верил, что «эти ряженые способны перевернуть мир вверх дном на страшные 6 лет».

«В отношении российских неофашистов Кремля мы эти угрозы давно понимаем, но поймем ли относительно собственных, серых, которые всемирной угрозы не составят, а вот локальную – целиком», – задал риторический вопрос нардеп.

Ранее Владимир Арьев возмутился публикациями СМИ о президенте Петре Порошенко.

Фото: УНИАН