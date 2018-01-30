Боевик Гиркин должен выплатить семья жертв MH17 сотни млн долларов

Родственники жертв катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 потерпевшего крушение в Донбассе, имеют право на компенсацию в несколько сотен миллионов долларов согласно постановлению суда США.

Отмечается, что передача о судебном разбирательстве выйдет в эфир 7 марта. Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.

Американский суд постановил, что ответственность за уничтожение лайнера ЗРК «Бук» несет «российский офицер» Игорь Гиркин (Стрелков).

При этом суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 млн долл — по 20 млн долл каждому. В то же время, шанс того, что они действительно получат компенсацию, является незначительным.

Сам же Гиркин в суд не явился, а в Москве по домашнему адресу его не нашли. Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Тем не менее, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.