Боевик Гиркин должен выплатить семья жертв MH17 сотни млн долларов

Показать меню
Актуально
В Государственную думу внесен законодательный проект об органической продукции - 17:24 В Государственную думу внесен законодательный проект об органической продукции Смольный призвал петербуржцев воздержаться от участия в акции 28 января - 17:24 Смольный призвал петербуржцев воздержаться от участия в акции 28 января Собчак провела пикет в Грозном - 17:24 Собчак провела пикет в Грозном В Финляндии началось голосование на выборах президента - 17:24 В Финляндии началось голосование на выборах президента Пермячка стала «Мисс Бикини мира» - 17:24 Пермячка стала «Мисс Бикини мира» Жириновский обратился к подросткам во время акции Навального в Москве - 17:30 Жириновский обратился к подросткам во время акции Навального в Москве Нетаньяху обсудит с Путиным усиление координации по Сирии - 17:30 Нетаньяху обсудит с Путиным усиление координации по Сирии В несогласованной акции Навального в Москве участвуют 400 человек — член СПЧ - 17:30 В несогласованной акции Навального в Москве участвуют 400 человек — член СПЧ В Оренбургской области артиллеристы готовятся к конкурсу «Мастера - 17:35 В Оренбургской области артиллеристы готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» На космодроме Плесецк состоялась шестнадцатая ежегодная церемония чествования - 17:35 На космодроме Плесецк состоялась шестнадцатая ежегодная церемония чествования лучших офицеров Британского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных - 17:38 Британского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных Горнолыжник Хиршер победил в слалом-гиганте на этапе Кубка мира в Германии - 17:46 Горнолыжник Хиршер победил в слалом-гиганте на этапе Кубка мира в Германии Футболист "Краснодара" Гранквист летом официально станет игроком "Хельсинборга" - 17:46 Футболист Российские саночники на ЧЕ выступили на "пять с плюсом", заявила Гарт - 17:46 Российские саночники на ЧЕ выступили на Доус стал вторым в истории КХЛ игроком, покорившим отметку в 35 голов в двух - 17:46 Доус стал вторым в истории КХЛ игроком, покорившим отметку в 35 голов в двух сезонах Диггинс выиграла масс-старт на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии - 17:46 Диггинс выиграла масс-старт на этапе КМ по лыжным гонкам в Австрии Москалева и Еремин выиграли чемпионат России по керлингу среди смешанных пар - 17:46 Москалева и Еремин выиграли чемпионат России по керлингу среди смешанных пар
» » Боевик Гиркин должен выплатить семья жертв MH17 сотни млн долларов

Боевик Гиркин должен выплатить семья жертв MH17 сотни млн долларов


Добавлено: 30 янв 2018 в 14:04, Категория: Украина
Боевик Гиркин должен выплатить семья жертв MH17 сотни млн долларов

Родственники жертв катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 потерпевшего крушение в Донбассе, имеют право на компенсацию в несколько сотен миллионов долларов согласно постановлению суда США.

Отмечается, что передача о судебном разбирательстве выйдет в эфир 7 марта. Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.

Американский суд постановил, что ответственность за уничтожение лайнера ЗРК «Бук» несет «российский офицер» Игорь Гиркин (Стрелков).

При этом суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 млн долл — по 20 млн долл каждому. В то же время, шанс того, что они действительно получат компенсацию, является незначительным.

Сам же Гиркин в суд не явился, а в Москве по домашнему адресу его не нашли. Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Тем не менее, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.



Материалы по теме:

Нидерланды опознали останки семи жертв катастрофы MH17, переданные ДНР
ЕСПЧ получил иск жертв крушения MH17 к России
Родственники жертв катастрофы рейса MH17 подали иск против Путина и России
Родственники жертв авиакатастрофы под Донецком требуют от России и Путина 330 миллионов долларов
Добавлено: 30 янв 2018 в 14:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России могут появиться налоговые вычеты для снимающих жильё граждан

В России могут появиться налоговые вычеты для снимающих жильё граждан

Учёные: ранний выход на пенсию позволяет прожить дольше

Учёные: ранний выход на пенсию позволяет прожить дольше

В Siemens намерены изучить ситуацию с санкциями США против «Силовых машин»

В Siemens намерены изучить ситуацию с санкциями США против «Силовых машин»

Эстония выступила против перехода на летнее время

Эстония выступила против перехода на летнее время

Загрузка...



Лента новостей
Сборные Южной Кореи и Ямайки разошлись миром в контрольном матче - 17:08 Сборные Южной Кореи и Ямайки разошлись миром в контрольном матчеРоссиянин Ардашев выиграл серебро в гонке на 10 км на ЧМ среди юниоров - 17:08 Россиянин Ардашев выиграл серебро в гонке на 10 км на ЧМ среди юниоровФВСР постарается помочь велогонщику Перкинсу в связи с болезнью отца - 17:08 ФВСР постарается помочь велогонщику Перкинсу в связи с болезнью отцаЭкс-футболист "Атлетика" Лапорт стал игроком "Манчестер Сити" - 17:08 Экс-футболист В Севастополе началась подготовка команды Черноморского флота к конкурсу «Глубина-2018» - 17:07 В Севастополе началась подготовка команды Черноморского флота к конкурсу «Глубина-2018»В Центральном военно-морском музее проходит выставка, посвященная 135-летию первой отечественной - 17:07 В Центральном военно-морском музее проходит выставка, посвященная 135-летию первой отечественной школы водолазов в КронштадтеЛичный стилист, шеф-повар и даже пони: как живет дочь Бейонсе и Джей-Зи - 17:04 Личный стилист, шеф-повар и даже пони: как живет дочь Бейонсе и Джей-ЗиСуд признал террориста Гиркина виновным в авиакатастрофе Boeing MH17 - 16:59 Суд признал террориста Гиркина виновным в авиакатастрофе Boeing MH17Скончался самый пожилой мужчина на планете - 16:59 Скончался самый пожилой мужчина на планетеЛаврову пришлось останавливать перепалку сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи - 16:52 Лаврову пришлось останавливать перепалку сирийских оппозиционеров на конгрессе в СочиПутин: Москва пока не будет реагировать на «кремлевский доклад» - 16:52 Путин: Москва пока не будет реагировать на «кремлевский доклад»Обман не простят — Путин призвал доверенных лиц ответственно относиться к обещаниям - 16:52 Обман не простят — Путин призвал доверенных лиц ответственно относиться к обещаниямПесков: Россияне из «кремлевского списка» де-факто названы врагами США - 16:52 Песков: Россияне из «кремлевского списка» де-факто названы врагами СШАНельзя слишком часто проводить избирательные кампании — Путин - 16:52 Нельзя слишком часто проводить избирательные кампании — Путин
Последние новости
Эксперты рассказали, что моментально разряжает батарею iPhone - 17:21 Эксперты рассказали, что моментально разряжает батарею iPhone "Нафтогаз" получил лицензию на продажу электроэнергии - 17:21 Путин заявил, что россияне сами должны ограждать себя от деструктивных сил в сети - 17:14 Путин заявил, что россияне сами должны ограждать себя от деструктивных сил в сети Путин рассказал, когда ЦБ РФ будет снижать ставку - 17:14 Путин рассказал, когда ЦБ РФ будет снижать ставку Путин: Мы не злоупотребляем ограничениями в интернете, но нужна система контроля - 17:14 Путин: Мы не злоупотребляем ограничениями в интернете, но нужна система контроля Путин: Россия будет работать с МОК - 17:14 Путин: Россия будет работать с МОК Путин: «Кремлевский доклад» — недружественный акт, он наносит вред отношениям РФ и США - 17:14 Путин: «Кремлевский доклад» — недружественный акт, он наносит вред отношениям РФ и США Минюст проведет проверку Гринпис - 17:14 Минюст проведет проверку Гринпис Запад озвучил новое срочное задание для Украины - 17:10 Запад озвучил новое срочное задание для Украины Суд приговорил антимайдановца «Топаза» к восьми годам тюрьмы - 17:10 Суд приговорил антимайдановца «Топаза» к восьми годам тюрьмы Гиркин отреагировал на решение суда о компенсации близким жертв МН-17 - 17:10 Гиркин отреагировал на решение суда о компенсации близким жертв МН-17 Оккупированному Луганску отключили воду - 17:10 Оккупированному Луганску отключили воду "Спартак" выделил 1300 билетов для болельщиков "Атлетика" на домашний матч ЛЕ - 17:08
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"