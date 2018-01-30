Более 2000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к тренировкам по боевой готовности

Более 2000 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), воинские части и соединения которой дислоцированы в 5 субъектах Российской Федерации, приступили к проведению тренировок по боевой готовности.

В ходе мероприятий боевой готовности подразделений военнослужащие отработают подъем по тревоге, получение оружия и экипировки, вывод вооружения и военной техники в район сосредоточения и развертывания для совершения многокилометровых маршей. К занятиям привлечен весь личный состав подразделений и задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники.

В ходе отработки действий личного состава комиссиями от объединений будут оцениваться навыки организации маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Также офицеры управления видов и родов войск общевойсковой армии на практике отработают развертывание полевых пунктов управления, запасных командных пунктов, организацию спутниковой и проводной связи, а также каналов передачи данных.

Тренировки по боевой готовности в составе подразделений общевойсковой армии ЗВО продлятся в течение недели. По итогам занятий будут выработаны условия для оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств армии.