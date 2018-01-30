Депутаты Госдумы из-за «кремлевского доклада» не пойдут на завтрак к Трампу

Депутаты Государственной думы РФ приняли решение 8 февраля отказаться от посещения традиционного молитвенного завтрака у президента США Дональда Трампа из-за внесения руководства нижней палаты российского парламента и членов правительства РФ в «кремлевский доклад». Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РБК.

По его словам, он рассчитывал поехать, но «в ситуации, когда в этот список включают нашего министра иностранных дел, главу палаты Вячеслава Володина, о каком диалоге можно говорить?»

Также Аксаков добавил, что «смысл поездки был именно в налаживании диалога», и теперь смысла в ней нет.

Напомним, Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», в котором содержится 210 имен.

Фото: РИА Новости