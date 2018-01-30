Драка Сванидзе и Шевченко после споров о Сталине

Известные журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире. Трансляция из студии радио «Комсомольская правда» велась и на YouTube.

Темой передачи была роль Сталина в Великой Отечественной войне, и мнения оппонентов критически разошлись. Сванидзе назвал собеседника «мерзавцем».

«Может быть я мерзавец, но ты плюешь на могилы», - ответил Шевченко.

«Был бы ближе, по морде бы ты у меня получил».

«Да, пожалуйста! Я тут, дай по морде мне. Встань и дай!».

Николай Сванидзе так и сделал, получив в ответ серию ударов, в результате которых оказался на полу. В студию зашли группа мужчин, вероятно, сотрудников радиостанции, предотвратив продолжение схватки.